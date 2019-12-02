329 dakika sonra gol yedi

Trabzonspor ligde 329 dakika aradan sonra gol yedi. Son olarak üç hafta önce sahasında 1-0 kaybettiği Göztepe maçının 31. dakikasında Jerome'a geçit veren bordo-mavililer, Alanyaspor (1-0) ve Ankaragücü (3-0) mücadelelerinde kalesini kapatmıştı. Galatasaray karşısında da son ana kadar hata yapmayan Fırtına, 90'da Nagatomo'ya engel olamadı. Japon futbolcu, defansın hatasını affetmezken, Uğurcan, takım arkadaşının bacak arasından geçen topta çaresiz kaldı.