329 dakika sonra gol yedi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 329 dakika sonra gol yedi

329 dakika sonra gol yedi

329 dakika sonra gol yedi

 ligde 329 dakika aradan sonra gol yedi. Son olarak üç hafta önce sahasında kaybettiği maçının 31. dakikasında Jerome'a geçit veren bordo-mavililer, (1-0) ve Ankaragücü (3-0) mücadelelerinde kalesini kapatmıştı.

ligde 329 dakika aradan sonra gol yedi. Son olarak üç hafta önce sahasında kaybettiği maçının 31. dakikasında Jerome'a geçit veren bordo-mavililer, (1-0) ve Ankaragücü (3-0) mücadelelerinde kalesini kapatmıştı. karşısında da son ana kadar hata yapmayan Fırtına, 90'da Nagatomo'ya engel olamadı. Japon futbolcu, defansın hatasını affetmezken, Uğurcan, takım arkadaşının bacak arasından geçen topta çaresiz kaldı.

  1. 2.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

329 dakika sonra gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN