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01 Aralık 2019, Pazar
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: Bu takım doğru yolda

Stjepan Tomas: Bu takım doğru yolda

Antalyaspor Teknik Direktörü , mağlubiyetinin ardından, “Gol atsaydık bambaşka bir maç olacaktı. İkinci devre düştük. Gol yediğimizde moralimiz düştü. Ama ben inanıyorum bu takım yukarı çıkacaktır. Bu takım doğru yolda” diye konuştu.

'in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanda Medipol 'e 2-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü , maça iyi başladıklarını ifade ederek, "İlk 45 dakika çok iyi oynadık istediğimiz aldık. Hafta içinde çok çalıştık. Gol atamadık. Gol atsaydık bambaşka bir maç olacaktı. İkinci devre düştük. Gol yediğimizde moral düştü. Ama ben inanıyorum bu takım yukarı çıkacaktır. Bu takım doğru yolda. Son iki maç çok iyi performans gösterdik. Hem mücadele hem koşu hem ikinci topu kazanmada iyiyiz. Bu takım yukarı doğru çıkacaktır" dedi.

  1. 01.12.2019
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