Galibiyete özel prim - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Galibiyete özel prim

Galibiyete özel prim

Galibiyete özel prim

kurulu, maçı öncesi oyuncuların motivasyonunu daha da artırmak için özel prim vermeyi gündeme aldı. soyunma odasında açıklanacağı öğrenildi. 'un futbolculara an itibariyle borcu bulunmuyor.

kurulu, maçı öncesi oyuncuların motivasyonunu daha da artırmak için özel prim vermeyi gündeme aldı. soyunma odasında açıklanacağı öğrenildi. 'un futbolculara an itibariyle borcu bulunmuyor.
  1. 1.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galibiyete özel prim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN