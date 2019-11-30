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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Otobüsler kaldırılacak

Otobüsler kaldırılacak

9 bin 846 üyenin katılma hakkı bulunduğu açıklandı. Genel sekreter , genel kurula katılacak üyeler için saat 09.30'dan itibaren önünden otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu. Sağıroğlu tüm üyeleri kongreye iştirak etmeye beklediklerini ifade etti.

Mali kongreye 9 bin 846 üyenin katılma hakkı bulunduğu açıklandı. Genel sekreter , genel kurula katılacak üyeler için saat 09.30'dan itibaren önünden otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu. Sağıroğlu tüm üyeleri kongreye iştirak etmeye beklediklerini ifade etti.
  1. 30.11.2019
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