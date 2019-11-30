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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Kongre zamanı

Kongre zamanı

Bordo-mavili kulübün, olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda yönetimin ekonomik faaliyetleri ve yeni bütçe ibraya sunulacak

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu bugün saat 10.00'da Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı toplantıda kulübün bir yıllık ekonomik faaliyetleri ve bütçesi üyelerin ibrasına sunulacak. Ağaoğlu'nun mali durumla ilgili detaylı açıklamalar yapması bekleniyor. Olağan genel kurulda ilk olarak divan oluşturulacak. Ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Sonrasında ise denetim kurulu raporu okunacak. Toplantıda üyeler de söz alarak görüşlerini dile getirebilecek.

OTOBÜSLER KALDIRILACAK

Mali kongreye 9 bin 846 üyenin katılma hakkı bulunduğu açıklandı. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, genel kurula katılacak üyeler için saat 09.30'dan itibaren Barosu önünden otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu. Sağıroğlu tüm üyeleri kongreye iştirak etmeye beklediklerini ifade etti.

  1. 30.11.2019
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