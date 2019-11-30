İmha planı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri İmha planı

İmha planı

İmha planı

Derbi startını veren bordo-mavili ekipte ; Sosa, Mikel ve Hosseini’yi orta sahada birlikte oynatarak üstünlüğü ele almayı planlıyor.

Avrupa Ligi'nde gençlerle Getafe'ye mağlup olan , maçının hazırlıklarına başladı. Sahaya bu kez as kadrosu ile çıkacak olan teknik direktör , 3 puanı alarak hem ezeli rakibine darbe vurmayı hem de ligin zirvesindeki konumunu sağlama almayı hedefliyor. Galibiyet planları ise orta saha üzerine kuruldu. 3 puanın anahtarının bu bölgede üstünlüğü ele almaktan geçtiğini düşünen tecrübeli hoca; Sosa ve Obi Mikel'in yanına Hosseini'yi de monte ederek avantaj sağlamayı düşünüyor.

REHAVET UYARISI YAPACAK

Karaman'ı endişelendiren konu ise favori gösterilmeleri... Bordo-mavili hoca, maç gününe kadar oyuncularıyla birebir toplantılar yaparak hem galibiyetin şifrelerini verecek hem de rehavet uyarısı yapacak. Zira taraftar ve camiada oluşan, "Üç puan bizim" algısının Galatasaray'ın işine geleceği hesaplanıyor. Hücum hattında görev vereceği Nwakaeme ve Sörloth'la özel olarak ilgilenen Karaman'ın ofansif gücüyle maçın başından itibaren baskılı bir oyunu tercih edeceği de öğrenildi.

DERBİ UZMANI

Trabzonspor'un derbideki en büyük güvencesi Ünal Karaman. Tecrübeli çalıştırıcı, bordo- mavili takımın başında Galatasaray, ve 'a karşı çıktığı 8 derbide sadece 1 kez yenilirken, 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Ezeli rakiplerine özellikle iç sahada büyük üstünlük kuran Karaman, Akyazı'da 4'te 4 yaptı. Taraftarı önünde Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçen bordo-mavililer söz konusu 8 maçta 17 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Tek yenilgisini hakem hatalarının damga vurduğu maçta deplasmanda Galatasaray'dan alan Karaman, üç büyükler karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti.

Ünal Karaman, üç büyüklerle Trabzon'da oynadığı 4 maçı da kazandı

  1. 30.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İmha planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN