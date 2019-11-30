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30 Kasım 2019, Cumartesi
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hayatını yazdı

Cosmos Engin hayatını yazdı

Trabzon'un efsane oyuncularından lakaplı hayatını kaleme aldı. 'un 4 şampiyonluğunda payı olan Çınar; , G.Saray ve Cosmos takımlarında da forma giymişti. 65 yaşındaki Çınar'ın kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Trabzon'un efsane oyuncularından lakaplı hayatını kaleme aldı. 'un 4 şampiyonluğunda payı olan Çınar; , G.Saray ve Cosmos takımlarında da forma giymişti. 65 yaşındaki Çınar'ın kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu.
  1. 30.11.2019
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