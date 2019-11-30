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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Behlül’e en güzel hediye

Behlül’e en güzel hediye

Fırtına’nın ’nde önceki akşam oynadığı Getafe karşılaşmasında sonradan oyuna giren genç oyunculu ’ın olduğu ortaya çıktı.

Fırtına'nın 'nde önceki akşam oynadığı Getafe karşılaşmasında sonradan oyuna giren genç oyunculu 'ın olduğu ortaya çıktı. 19 yaşını dolduran oyuncu için resmi bir maçta ilk defa giydiği bordomavili forma forması en güzel doğum günü hediyesi oldu.
  1. 30.11.2019
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