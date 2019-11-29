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29 Kasım 2019, Cuma
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'un en büyük kozu

Trabzonspor'un en büyük kozu Ünal Karaman

Süper Lig'in 13. haftasında 'ı ağırlayacak olan 'un, ezeli rakibi karşısındaki en büyük kozu olacak. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde 'un 3 büyüklerine karşı evinde maç kaybetti.

'da, 'ın , ve karşısındaki başarısı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ezeli rakibi karşısında da bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri Ünal Karaman'ın sahaya süreceği kadro ve vereceği taktiksel kararlar olacak.

Üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle son günlerde ligde sıkıntılı günler geçirmesine rağmen zirvede tutunmasını başaran bordo-mavililer, Galatasaray karşısında alacağı galibiyetle zirveye yarışında bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor'un, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti.

ÜNAL KARAMANLI TRABZONSPOR EVİNDE YENİLMEDİ

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı.

TEK YENİLGİ DEPLASMANDA GALATASARAY'A KARŞI

Trabzonspor Karaman yönetiminde ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise sadece 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden de 1-1 beraberlikle ayrıldı. Evinde ise Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor'un başında 3 büyüklere karşı karnesi:

Trabzonspor - Galatasaray: 4-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
Galatasaray - Trabzonspor: 3-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1

  1. 29.11.2019
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