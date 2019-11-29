Trabzonspor'un en büyük kozu Ünal Karaman
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'un, ezeli rakibi karşısındaki en büyük kozu Teknik Direktör Ünal Karaman olacak. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı evinde maç kaybetti.
Üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle son günlerde ligde sıkıntılı günler geçirmesine rağmen zirvede tutunmasını başaran bordo-mavililer, Galatasaray karşısında alacağı galibiyetle zirveye yarışında bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor'un, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor.
Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti.
ÜNAL KARAMANLI TRABZONSPOR EVİNDE YENİLMEDİTrabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı.
TEK YENİLGİ DEPLASMANDA GALATASARAY'A KARŞI
Trabzonspor Karaman yönetiminde ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise sadece 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden de 1-1 beraberlikle ayrıldı. Evinde ise Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
Ünal Karaman'ın Trabzonspor'un başında 3 büyüklere karşı karnesi:
Trabzonspor - Galatasaray: 4-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
Galatasaray - Trabzonspor: 3-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Trabzonspor'un en büyük kozu Ünal Karaman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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