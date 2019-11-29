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29 Kasım 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

'in 13. haftasında 'ı konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta maçında sahasında İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup olan , 1 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Abdulkadir Ömür yer almazken, Filip Novak ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordo-mavililer, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

EKUBAN VE STURRIDGE'E YAKIN TAKİP
Ünal Karaman, sakatlıktan dönen oyuncusu Ekuban'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ile oynanacak olan maçta sahada olmayı çok arzulayan genç oyuncu temposuyla büyük bir beğeni kazandı. Hırsıyla ve mücadelesiyle bilinen oyuncu, çalışma isteği ve gayretiyle Karaman'dan formayı almak istiyor. Sturridge ise Galatasaray maçında forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Az da olsa süre almak isteyen yıldız futbolcu, kafa olarak kendini hazırlamaya çalışıyor.


Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. Son hazırlıklarını yapacak olan bordo-mavililer, daha sonra Galatasaray maçı için kampa girecek.

  1. 29.11.2019
  2. Güncelleme: 29.11.2019 13:13
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