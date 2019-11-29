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29 Kasım 2019, Cuma
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Karaman memnun

Karaman memnun

, maç sonunda gençlerden memnun olduğunu söyledi. 53 yaşındaki hoca, "Bugün tarihimiz açısından önemli bir maça çıktık. 6 alt yapı oyuncumuz forma giydi. Mücadeleden memnunum" diye konuştu.

Teknik direktör , maç sonunda gençlerden memnun olduğunu söyledi. 53 yaşındaki hoca, "Bugün tarihimiz açısından önemli bir maça çıktık. 6 alt yapı oyuncumuz forma giydi. Mücadeleden memnunum" diye konuştu.
  1. 29.11.2019
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