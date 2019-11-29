Akıllar derbide

Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanya ekibi Getafe'ye 1-0 yenilerek bir puanda kaldı. Daha önce gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcimizde teknik direktör Ünal Karaman, yaş ortalaması 22.2 gençlerle sahaya çıktı. 53 yaşındaki hoca, pazar günü Süper Lig'de oynanacak G.Saray derbisini de düşünerek ilk 11 futbolcusu olarak sadece Abdulkadir Parmak ve Hosseini'yi oynattı.

GENÇLER SINIFI GEÇTİ

İlk devrede Muhammet Akpınar ve Fıratcan Üzüm ile yakaladığımız çok net pozisyonları değerlendiremedik. 50. dakikada konuk ekip Mata ile öne geçti. Bu dakikadan sonra Getafe oyunu iyice yavaşlatma çabasına girdi. Gençlerin cesur futbolu ve başa baş oynaması alkışlandı. Dünkü sonuçla birlikte grubunda 5 maçta 4 kez mağlup olan ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 1 puan ile son sırada bulunuyor.

GETAFE MAÇINDA DAVETSİZ MİSAFİR



UEFA Avrupa ligi C grubu 5. haftasında Trabzonspor, Getafe'ye Şenol Güneş Stadı'nda mağlup olarak taraftarını üzdü ama maç öncesi yaşananlar herkese tebessüm ettirdi. Müsakanın başlamasına dakikalar kala sahaya giren bir köpek, görevlilerin uzun uğraşları sonucu dışarı çıkarıldı.

İLGİ YOKTU

Trabzonspor takımı gibi taraftar da pazar günkü derbiyi bekliyor. Dün prestij için sahaya çıkan bordo-mavili ekibi 11 bin biletli taraftar tribünden destekledi. Ancak şehirde 7'den 70'e herkes G.Saray derbisini bekliyor. O maçla yatıp kalkıyor.

MADEN GİBİ

Fırtına'nın Getafe karşısındaki 18 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 7 isim yer aldı. Bu oyunculardan Serkan, Abdurrahim, Kerem, Parmak ve Muhammet ilk 11'de forma şansı bulurken, Behlül sonradan girdi ve Uğurcan yedekti. Bu arada Kerem ile Eskişehirspor'dan alınan Fıratcan ilk kez 11'de yer buldu.

9 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Teknik direktör Ünal Karaman, ligde oynanan son Ankaragücü maçının ilk 11'inden 9 ismi değiştirdi. Pereira'nın yerine Serkan, Hüseyin'in yerine Fernandes, Kamil'in yerine Abdurrahim, Campi'nin yerine Doğan, Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Yusuf'un yerine Fıratcan, Nwakaeme'nin yerine Avdijaj, Sosa'nın yerine Kerem Baykuş ve Sörloth'un yerine Muhammet oynadı.

GENÇLERİ BEĞENDİM

Getafe'nin hocası Bordalas, Trabzonspor'un gençlerle sahaya çıkmasını yorumladı: "Öncelikle oyun tarzları hoşuma gitti. Çok hızlı ve dinamik oyuncuları vardı. Kazanmak istediler. Avrupa'yı değil ligi tercih etmeleri çok mantıklı."

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

22' Fırtına, sol kanattan Fıratcan'la etkili geldi. Genç oyuncu, çaprazdan ser t vurdu fakat Getafe kalecisi yakın direğin dibinde gole izin vermedi.

24' Sağ kanattan son çizgiye inen Avdijaj, içeri çevirdi. Kaleciden seken topu önünde bulan Muhammet iyi vuramayınca meşin yuvarlak dışarı gitti.

35' Olivera'nın sol kanattan ortasında ön direkteki Molina kafayı vurdu ancak arka direğe açılan topa uygun durumda Mata vuruş yapamadı.

37' Savunma arkasına sarkan Molina, topu içeri havalandırdı. Erce'nin biraz önde olmasını değerlendirmek isteyen Mata'nın kafası dışarı gitti.

42' Getafe yine tehlikeli geldi. Ceza alanına yapılan ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştıramadı. Sol çaprazdan kaleyi gören Arambarri sol ayağıyla sert vurdu fakat üstten dışarı attı.

50' Kenedy sol kanattan içeri ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Mata dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

54' Mata, ceza alanında tek pasla müsait durumdaki Molina'yı gördü. Fernandes son anda ayak koyarak rakibe kolay vuruş fırsatına izin vermedi.

83' Abdulkadir'in sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte yükselen Doğan'dan önce savunma kafayı vurdu ve topu kornere göndermeyi başardı.

90' Getafe, maçın sonlarında ikinci gole çok yaklaştı. Rodriguez'in ceza alanı içinden yaptığı vuruşta kaleci Erce, kurtarışıyla ikinci gole izin vermiyor.