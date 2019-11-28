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28 Kasım 2019, Perşembe
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Pas lideri

Pas lideri Obi Mikel

Sezon başında büyük umutlarla edilen ancak ilk haftalardaki performansı ile kafalarda soru işaretleri oluşturan , kendini bulmaya başladı. Sakatlığının ardından forma giydiği Ankaragücü maçındaki performansı ile beğeni toplayan Mikel, ‘pas başarı yüzdesi’ kategorisinde de ’in zirvesinde yer alıyor.

Sezon başında büyük umutlarla edilen ancak ilk haftalardaki performansı ile kafalarda soru işaretleri oluşturan , kendini bulmaya başladı. Sakatlığının ardından forma giydiği Ankaragücü maçındaki performansı ile beğeni toplayan Mikel, 'pas başarı yüzdesi' kategorisinde de 'in zirvesinde yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncu, yüzde 93.2 pas başarısı ile bu alanda ilk sırada yer alırken, Obi Mikel'i 'nde fazla forma şansı bulamayan ancak yüzde 92.2 pas başarısı olan Seuntjens takip ediyor.
  1. 28.11.2019
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