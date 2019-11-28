Pas lideri Obi Mikel
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk haftalardaki performansı ile kafalarda soru işaretleri oluşturan Obi Mikel, kendini bulmaya başladı. Sakatlığının ardından forma giydiği Ankaragücü maçındaki performansı ile beğeni toplayan Mikel, ‘pas başarı yüzdesi’ kategorisinde de Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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