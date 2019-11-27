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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Yıldızlar kulübede olacak

Yıldızlar kulübede olacak

, 'de zirve yarışını yakından ilgilendiren G.Saray derbisi öncesi 'nde oynanacak Getafe maçında yıldız oyuncularını kulübede bekletecek.

, 'de zirve yarışını yakından ilgilendiren G.Saray derbisi öncesi 'nde oynanacak Getafe maçında yıldız oyuncularını kulübede bekletecek. Avrupa'da iddiası kalmayan bordo-mavililerin Uğurcan, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Hüseyin ve Sörloth gibi isimleri yedek kulübesinde tutması bekleniyor
  1. 27.11.2019
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