Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Erce Kardeşler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Getafe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor - Getafe karşılaşması yarın saat 18.50'de oynanacak...
ÜNAL KARAMAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Her maça hazırlığımız neyse bu maça da o. Çalışmadan, maç konsantrasyonunu yaşamadan bir yere ulaşamayacağımızı biliyoruz. Kendi içimde yaşadığımız bazı zorluklar olsa da camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz.
Bize lisanslı olan her oyuncu her türlü organizasyonda kullanılabilir. Bugünün şartlarında kulübümüz böyle bir strateji geliştirmiştir. Camianın hedefi, ülkenin beklentileri adına mücadeleye devam edeceğiz.
Devre bittiği anda 29. müsabakamızı oynamış olacağız. Bir sezonluk müsabakayı devre biterken tamamlamış olacağız. Bu mecra olanı yaşama mecrası. Var olanı yaşıyoruz. İnşallah daha farklı aksilikler yaşamadan bu dönemi tamamlarız.
Biz de daha iyi temsil noktasında olayın içinde aktif bulunacağız. İspanya Ligi'nde ne yaptığını bilen, kadro derinliği olan bir kadroyla oynayacağız. İşimiz zor ama gayretimiz samimi olacak.
Temsilde hata yapmayalım. Taraftarları üzgün bir şekilde evine göndermemek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma da güveniyorum.
Biz oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız. Aynı zamanda haddimizi de biliriz. Avrupa Ligi'ndeyiz ama en güçsüz torbadaydık. Korkumuz yok ama durum değerlendirmesi var. Katılmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.
Biz yaptığımız antrenmanları, oyuncumuza bir şey katmak için yapıyoruz. Oyuncularımıza söz olsun diye antrenman yaptırmıyoruz.
Sakatlıkların önüne bazen geçemiyoruz, bu sıkıntıları yaşamamız gerekiyormuş. Bu sıkıntıları yaşamamak için devre arasında transferler ile çözebiliriz, gençlerimizi bu sisteme sokacak bir mekanizmamız var.
Yabancı oyuncu transferlerinde giden para bizim paramız, ülkemizin parası, transferleri yaptığımızda bunları da düşünerek yapıyoruz.
Bizim için her maç final, ayaklarımız yere basmalı. Benim oyuncularım aslan gibi çaba sarf ediyorlar.
Taraftarlarımız acıda da, sevinçte de bizi yalnız bırakmasınlar. Onlardan tek isteğimiz bu. Biz imtihanımızın farkındayız.
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 16:51
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Tarihe geçen kulübe
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austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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