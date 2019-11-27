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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Transfer uyarısı

Başkan , bordo- mavili kulüple ismi anılan oyuncularla ilgili ortaya çıkan iddiaları üzerine uyarılarda bulundu.

Başkan , bordo- mavili kulüple ismi anılan oyuncularla ilgili ortaya çıkan iddiaları üzerine uyarılarda bulundu. Transfere çok küçük bir bütçelerinin kaldığını ifade eden Ağaoğlu, "Transfer için öncelikli olarak gelirlerinizi artırmanız gerekiyor. Bütçenizi çok iyi kullanmalısınız. Söylenilen ve konuşulan oyuncuları ise çok küçük bütçelere almanız söz konusu değil. Mali disiplin ve kendi planlarımız neyi gerektiriyorsa onu yapmak durumundayız" diye konuştu
  1. 27.11.2019
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