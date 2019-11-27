Trabzonspor Getafe maçına hazır
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın Akyazı Stadyumu'nda İspanyol ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Getafe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Daniel Sturridge ve Ahmet Canbaz katılmadı. Çek futbolcu Filip Novak ise takımdan ayrı çalıştı.
Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Getafe müsabakasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.
- 27.11.2019
-
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
Toplam 1
Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
-
Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Trabzonspor Getafe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.