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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Getafe maçına hazır

Trabzonspor Getafe maçına hazır

, C Grubu 5. maçında yarın Akyazı Stadyumu'nda İspanyol ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

, C Grubu'nun 5. haftasında yarın temsilcisi Getafe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, 'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, ve Ahmet Canbaz katılmadı. Çek futbolcu Filip Novak ise takımdan ayrı çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Getafe müsabakasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

  1. 27.11.2019
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