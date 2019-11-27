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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Süper bücür

Süper bücür

ekibinde 'nın yıldızı her geçen gün daha fazla parlıyor… Sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan edilen ve sakatlıkların yaşandığı dönemde ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiren 21 yaşındaki sağ kanat, maçında da tam not aldı.

ekibinde 'nın yıldızı her geçen gün daha fazla parlıyor… Sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan edilen ve sakatlıkların yaşandığı dönemde ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiren 21 yaşındaki sağ kanat, maçında da tam not aldı. Geçirdiği küçük çaplı ameliyatın ardından erken toparlanan Yusuf, Ankaragücü sınavındaki güzel futbolunu bir golle süsledi. Genç oyuncu ligin geri kalan bölümünde 2 gol ve 2 asist yaptı.
  1. 27.11.2019
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