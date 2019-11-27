Süper bücür
Karadeniz ekibinde Yusuf Sarı'nın yıldızı her geçen gün daha fazla parlıyor… Sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan transfer edilen ve sakatlıkların yaşandığı dönemde ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiren 21 yaşındaki sağ kanat, Ankaragücü maçında da tam not aldı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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