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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Rekortmen

Rekortmen Sörloth

'un golcüsü , kariyerinin en iyi günlerini bordo-mavili takımda geçiriyor. Bu sezon 20 maçta forma giyen 23 yaşındaki forvet, 9 gol atıp 4 asist yaptı.

'un golcüsü , kariyerinin en iyi günlerini bordo-mavili takımda geçiriyor. Bu sezon 20 maçta forma giyen 23 yaşındaki forvet, 9 gol atıp 4 asist yaptı. Fırtına, 'de Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 7 maçta 7 gol atan genç futbolcu 4 asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 22 puanın 15'ine katkı sağladı.
  1. 27.11.2019
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