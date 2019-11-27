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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Miniklerden ziyaret

Miniklerden ziyaret

Antrenman öncesinde öğrencileri ve Düzköy Hafız öğrencileri ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu öğrencileri ve Düzköy Hafız Mehmet Ofloğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
  1. 27.11.2019
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