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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kale de kapandı

Kale de kapandı

bu sezon en büyük sorunu her maçta gol yeme hastalığıydı. maçına kadar tüm maçlarda gol yiyen bordo-mavililer, son iki maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

bu sezon en büyük sorunu her maçta gol yeme hastalığıydı. maçına kadar tüm maçlarda gol yiyen bordo-mavililer, son iki maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Alanya'yı 1-0'lık skor ile geçen bordo-mavililer, A.Gücü deplasmanında 3-0'lık sonuç ile sahadan galip ayrılırken, son iki maçta kalesini gole kapatmış oldu.
  1. 27.11.2019
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