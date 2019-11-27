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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kadın taraftarda lider Trabzon

Kadın taraftarda lider Trabzon

 Lig'de 12'nci hafta geride kalırken Passolig, tribündeki oranını açıkladı. Lider 'un ardından zirve takibini sürdüren , yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavilileri, yüzde 17'lik oranıyla takip ediyor.

Lig'de 12'nci hafta geride kalırken Passolig, tribündeki oranını açıkladı. Lider 'un ardından zirve takibini sürdüren , yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavilileri, yüzde 17'lik oranıyla takip ediyor.
  1. 27.11.2019
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