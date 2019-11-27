Kadın taraftarda lider Trabzon
Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken Passolig, tribündeki kadın taraftar oranını açıkladı. Lider Sivasspor'un ardından zirve takibini sürdüren Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavilileri, yüzde 17'lik oranıyla Beşiktaş takip ediyor.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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