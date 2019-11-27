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27 Kasım 2019, Çarşamba
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maçında sahada

Getafe maçında sahada

zamandır sakat olan , yarınki maçında forma giyebilir.

zamandır sakat olan , yarınki maçında forma giyebilir. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 25 yaşındaki Ganalı santrforun oynayabileceği müjdesini ise takım arkadaşı Çakır sosyal medya üzerinden yaptığı, "Maç tıraşı" paylaşımı ile verdi. Uğurcan, tıraş olan Ekuban'ın forma giymeye hazır olduğuna vurgu yaptı
  1. 27.11.2019
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