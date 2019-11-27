Derbi kralı

Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cimbom karşısındaki başarısı dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 kez yenildi. Bu periyotta 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 3 maçı ise berabere tamamladı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman ile evinde bileği bükülmüyor. Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer, Karaman ile geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Son olarak da Beşiktaş'ı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı. Şimdi hedef pazar günü de Galatasaray'ı eli boş göndererek zirve için daha da iddialı hale gelmek.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fırtına, getafe karşılaşmasının hazırlıklarına mehmet ali yılmaz tesisleri'nde devam etti. ünal karaman yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan abdülkadir ömür ve ahmet canbaz katılmazken; novak takımdan ayrı olarak hafif tempolu bir çalışma yaptı. bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.