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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Aslanı’ı bekliyor

Aslanı’ı bekliyor

Yönetici Güven, isterse Sturridge’nin derbisinde oynayabileceğini söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Sturridge'nin derbisinde oynayabileceğini söyledi. Güven, " maçında kasık bölgesinden bir sakatlık yaşadı. Sağlık kurulu, A.Gücü sınavında sakatlığının henüz geçmediği gerekçesiyle riske etmek istemedi. Galatasaray derbisinde hoca forma verirse sahada olacaktır. O da oynamamasıyla ilgili yapılan çeşitli yorumları okudu ve oldukça üzgün. Bunlara sahada cevap verecektir. Şu an morale ve desteğe ihtiyacı var. Taraftarlarımızın ona sahip çıkarak bu sakatlık sürecinden sonra daha iyi şekilde sahalara dönmesine katkı yapacağından şüphem yok. Sturridge takımın vazgeçilmez bir parçası olmak istiyor" diye konuştu.
  1. 27.11.2019
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