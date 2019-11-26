Trabzonspor'dan şiir gibi gol

Bordo-mavililer deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla mağlup ederken 3. gol futbol okullarında ders olarak okutulur. Trabzonspor'un 3. gol öncesi atağı savunmada pişti, ortada gelişti, hücumda golle sonuçlandı. Sol bek oynayan Kamil Ahmet ile başlayan paslaşma serisi sonucu Karaman'ın öğrencileri hep doğru zamanı bekledi. Ankaragücü'nü üstlerine çektikten sonra da ileri doğru pas ile hızlı çıkıp golü attılar. Trabzonspor'un bu golünde 9 oyuncu, 16 defa topa dokundu. Bordomavili taraftar bu videoyu paylaşıp "Şiir gibi gol attık" yorumunda bulundu.

İŞTE O MEŞHUR PASLAŞMA TRAFİĞİ







K.Ahmet-Campi-Hosseini-Campi-Hüseyin- Pereira-Hosseini-Campi-Nwakaeme- K.Ahmet-Campi-Sosa-Sörloth-Yusuf Sarı- Pereira-Nwakaeme (Gol)