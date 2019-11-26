Trabzonspor'dan şiir gibi gol
Karadeniz Fırtınası için "Sivasspor ile birlikte ligin en iyi top oynayan takımı" deniyor. Kimse bu payeyi bu takımlara boşuna vermiyor. Bordo-mavililerin A.Gücü’ne attığı 3. gol ders olarak okutulur... 9 oyuncu toplamda 16 defa topa dokundu. Nwakaeme golü attı.
Bordo-mavililer deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla mağlup ederken 3. gol futbol okullarında ders olarak okutulur. Trabzonspor'un 3. gol öncesi atağı savunmada pişti, ortada gelişti, hücumda golle sonuçlandı. Sol bek oynayan Kamil Ahmet ile başlayan paslaşma serisi sonucu Karaman'ın öğrencileri hep doğru zamanı bekledi. Ankaragücü'nü üstlerine çektikten sonra da ileri doğru pas ile hızlı çıkıp golü attılar. Trabzonspor'un bu golünde 9 oyuncu, 16 defa topa dokundu. Bordomavili taraftar bu videoyu paylaşıp "Şiir gibi gol attık" yorumunda bulundu.
İŞTE O MEŞHUR PASLAŞMA TRAFİĞİ
K.Ahmet-Campi-Hosseini-Campi-Hüseyin- Pereira-Hosseini-Campi-Nwakaeme- K.Ahmet-Campi-Sosa-Sörloth-Yusuf Sarı- Pereira-Nwakaeme (Gol)
- 26.11.2019
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Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Trabzonspor'dan şiir gibi gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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