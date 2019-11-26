Trabzonspor'da Galatasaray maçı hareketliliği

Bordo-mavili idareciler bugün toplanıyor. Gündemin ana maddelerinden biri de Galatasaray karşılaşmasının primi olacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, camiayı sevindiren teknik heyet ile oyunculara hem teşekkür etmek hem de motivasyonu artırmak için Cimbom galibiyetine özel prim verme kararı alması bekleniyor.