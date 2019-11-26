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26 Kasım 2019, Salı
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'da maçı hareketliliği

Trabzonspor'da Galatasaray maçı hareketliliği

Bordo-mavili idareciler bugün toplanıyor. Gündemin ana maddelerinden biri de karşılaşmasının primi olacak. Başkan ve kurmaylarının, camiayı sevindiren teknik heyet ile oyunculara hem teşekkür etmek hem de motivasyonu artırmak için Cimbom galibiyetine özel prim verme kararı alması bekleniyor.

Bordo-mavili idareciler bugün toplanıyor. Gündemin ana maddelerinden biri de karşılaşmasının primi olacak. Başkan ve kurmaylarının, camiayı sevindiren teknik heyet ile oyunculara hem teşekkür etmek hem de motivasyonu artırmak için Cimbom galibiyetine özel prim verme kararı alması bekleniyor.

  1. 26.11.2019
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