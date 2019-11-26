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26 Kasım 2019, Salı
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'da Ekuban geri döndü!

Trabzonspor'da Ekuban geri döndü!

, Ganalı oyuncusu 'a kavuştu. Bordo-mavili kulüp Ekuban'a yaptığı özel bir video ile "Sayılı günlerdir geride kalan. O geri döndü" mesajıyla oyuncusunun idmanlara başladığının müjdesini verdi.

Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan , 'de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa'da 4 gol, Süper Lig'de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu. Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan oyuncu yaklaşık iki aylık bir aranın ardından oynayabilecek durama geldi.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın bir an önce sahalara dönmesini beklediği Calep Ekuban, bugün takımın UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı maç öncesi yaptığı taktik antrenmanda yer aldı ve performansıyla göz doldurdu. Kulübü ise bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası oyuncusunun sahalara döndüğünü hazırladığı video klip ile taraftarlarına müjdeyi verdi. "Sayılı günlerdir geride kalan. O geri döndü.#CalebEkuban" etiketiyle oyuncunun sakatlandığı anı ve antrenmandaki görüntüsünü paylaştı.

  1. 26.11.2019
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