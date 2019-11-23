Ankaragücü Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son haftalardaki çıkışıyla zirve hesapları yapan Trabzonspor, deplasmanda ligin alt sılarından kurtulmak isteyen Ankragücü'ne konuk olacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde iki takımında sahaya çıkacağı 11'ler merakla bekleniyor. Ankaragücü Trabzonspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını ve skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Moke, Faty, Sedat, Aydın, İlhan, Orgill

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Campi, Sosa, Mikel, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

İKİ TAKIM 70. RANDEVUDA

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

KALE ERCE'YE EMANET

Cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşlere emanet edecek olan Karaman'ın cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Obi Mikel'e formayı vermesi bekleniyor. Filip Novak'ın yerine oynaması beklenen Abdurrahim Dursun'dan da kötü haber geldi. Sosa'nın sınırda olması kafaları karıştırdı!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar ve Süper Lig'de Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hafif ağrıları olmasına rağmen MKE Ankaragücü maçında forma giymek isteyen Arjantinli oyuncunun kart sınırında olması ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Galatasaray maçında oyuncusunu sahada görmek isteyen deneyimli teknik adam kaptan Sosa'nın olası MKE Ankaragücü maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Trabzon'da oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ünal Karaman ise oyuncusunun son durumuna baktıktan sonra Sosa ile ilgili kararını verecek.

KUZEYİN KRALI MORALLİ

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın gol yollarındaki en büyük silahlarından biri olacak. Norveç Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta 3 gol atan golcü oyuncu oldukça formda ve moralli döndü.

ANKARAGÜCÜ 9 YILDIZ KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde Ankaragücü ile 73. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 72 maçta bordo-mavililer 37, sarı-lacivertliler ise 16 kez galip ayrıldı. 19 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Ankaragücü, evinde oynadığı 36 lig maçının 14'ünü kazanırken, bordo-mavili ekip ise 13 maçtan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta berabere kaldı. Başkent ekibi, Trabzonspor'a karşı Ankara'da son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skor ile alırken, sarı-lacivertli ekibin golü Robert Vittek'ten gelmişti. Söz konusu tarihten beri Ankaragücü rakibini Ankara'da yenme başarası gösteremedi.