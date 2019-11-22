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22 Kasım 2019, Cuma
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'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

'in 12. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'un maç kadrosu belli oldu. İngiliz golcü , bu mücadelenin kafilesinde yer almadı.

'un Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafile şu oyunculardan oluşuyor;

Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Majıd Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanıldo Fernandes, Joao Pereıra, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth, Koray Kılınç.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Filip Novak'ın yanı sıra dünkü antrenmanda sakatlanan Abdurrahim Dursun yer almadı. Ekuban ve Sturridge ise takımda ayrı çalıştı. Bordo-mavililer basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Trabzonspor kafilesinde ise 21 futbolcu yer alacak. Cezalı olan Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak kafilede yer almıyor. Tedavileri süren Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Ekuban ve Sturridge'nin yanı sıra Onazi'de MKE Ankaragücü kadrosunda yer almayan isimler oldu.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 17:49
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