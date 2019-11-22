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22 Kasım 2019, Cuma
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'da kadrodan çıkartıldı

Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı

'in 12'inci haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan 'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor. Novak'ın yokluğunda zorlu maçta sol bek pozisyonunda oynaması beklenen 'un kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

'un dünkü antrenmanında sakatlanan Abdürrahim Dursun, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre genç futbolcu 'un yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'un gözü zirvede

FORMA ŞANSI DOĞMUŞTU

Trabzonspor'da Filip Novak'ın sakatlanması üzerine genç oyuncu Abdurrahim Dursun'a forma şansı doğmuştu. Ligde bu sezon 11 maçın 10'unda kadroya girmeyi başaran Abdürrahim, ilk ve tek resmi maçına ise Avrupa Ligi'nde deplasmanında çıktı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Kulüp Doktorumuz M. , Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Ayaz, "Dünkü antrenmanda sakatlanan Oyuncumuz Abdürrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Cemil Usta Sezonunun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 15:26
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