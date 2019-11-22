Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Süper Lig'in 12'inci haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor. Novak'ın yokluğunda zorlu maçta sol bek pozisyonunda oynaması beklenen Abdurrahim Dursun'un kadrodan çıkartıldığı açıklandı.
Trabzonspor'un dünkü antrenmanında sakatlanan Abdürrahim Dursun, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre genç futbolcu Abdurrahim Dursun'un yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.
FORMA ŞANSI DOĞMUŞTU
Trabzonspor'da Filip Novak'ın sakatlanması üzerine genç oyuncu Abdurrahim Dursun'a forma şansı doğmuştu. Ligde bu sezon 11 maçın 10'unda kadroya girmeyi başaran Abdürrahim, ilk ve tek resmi maçına ise Avrupa Ligi'nde Krasnodar deplasmanında çıktı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Ayaz, "Dünkü antrenmanda sakatlanan Oyuncumuz Abdürrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 15:26
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Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
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Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
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1 dakikada bitti
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Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
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Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
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Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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