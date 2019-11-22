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22 Kasım 2019, Cuma
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1 dakikada bitti

1 dakikada bitti

deplasmanda oynanacak A.Gücü maçının biletleri kapışıldı. Bin 100 bilet saat 11.03'te satışa çıkarılırken, 1 dakika bile geçmeden tükendi.

deplasmanda oynanacak A.Gücü maçının biletleri kapışıldı. Bin 100 bilet saat 11.03'te satışa çıkarılırken, 1 dakika bile geçmeden tükendi. Passolig'den gelen "bilet mevcut değil" uyarısı sonrası bordo-mavili taraftarlar olaya tepki gösterdi.
  1. 22.11.2019
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