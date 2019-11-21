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21 Kasım 2019, Perşembe
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Yumurtalı kutlama

Yumurtalı kutlama

'da 21 yaşında giren ile 20 yaşına basan için pasta kesildi.

'da 21 yaşında giren ile 20 yaşına basan için pasta kesildi. İki oyuncu pastayı üfledikten sonra takım arkadaşlarının ' usülü' kutlamasına maruz kaldılar. Oyuncular, Yusuf ve Cafer'in kafalarından aşağı un döktü ve yumurta kırdılar. Eğlenceli anlar yaşandı.

  1. 21.11.2019
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