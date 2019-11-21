Yumurtalı kutlama
Trabzonspor'da 21 yaşında giren Yusuf Sarı ile 20 yaşına basan Cafer Tosun için pasta kesildi.
Trabzonspor'da 21 yaşında giren Yusuf Sarı ile 20 yaşına basan Cafer Tosun için pasta kesildi. İki oyuncu pastayı üfledikten sonra takım arkadaşlarının 'Brezilya usülü' kutlamasına maruz kaldılar. Oyuncular, Yusuf ve Cafer'in kafalarından aşağı un döktü ve yumurta kırdılar. Eğlenceli anlar yaşandı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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