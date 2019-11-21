Yumurtalı kutlama

Trabzonspor'da 21 yaşında giren Yusuf Sarı ile 20 yaşına basan Cafer Tosun için pasta kesildi. İki oyuncu pastayı üfledikten sonra takım arkadaşlarının 'Brezilya usülü' kutlamasına maruz kaldılar. Oyuncular, Yusuf ve Cafer'in kafalarından aşağı un döktü ve yumurta kırdılar. Eğlenceli anlar yaşandı.