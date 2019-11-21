Erce siftah yapacak

Sezon başında Karadeniz ekibinin Altınordu'dan renklerine bağladığı Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekliyordu. 23 yaşındaki Uğurcan cezalı duruma düşünce bu hafta kale Erce'nin olacak. 25 yaşındaki Erce kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında kaleyi koruyacak. Kendisine güveni tam.