Erce siftah yapacak
Sezon başında Karadeniz ekibinin Altınordu'dan renklerine bağladığı Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekliyordu.
Sezon başında Karadeniz ekibinin Altınordu'dan renklerine bağladığı Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekliyordu. 23 yaşındaki Uğurcan cezalı duruma düşünce bu hafta kale Erce'nin olacak. 25 yaşındaki Erce kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında kaleyi koruyacak. Kendisine güveni tam.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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