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21 Kasım 2019, Perşembe
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Erce siftah yapacak

Erce siftah yapacak

Sezon başında ekibinin Altınordu'dan renklerine bağladığı , 'ın arkasında yedek bekliyordu.

Sezon başında ekibinin Altınordu'dan renklerine bağladığı , 'ın arkasında yedek bekliyordu. 23 yaşındaki Uğurcan cezalı duruma düşünce bu hafta kale Erce'nin olacak. 25 yaşındaki Erce kariyerinde ilk kez bir karşılaşmasında kaleyi koruyacak. Kendisine güveni tam.

  1. 21.11.2019
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