Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme Avrupa'da zirveye oynuyor

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana sol kanatta çalımlarıyla herkesi büyüleyen Anthony Nwakaeme, bu alanda büyük fark yarattı. Nijeryalı yıldız, Major Ligler ve Süper Lig baz alındığında; 1700 futbolcu arasında 40 başarılı çalımla 4. sırada yer aldı. Crystal Palace'ta forma giyen Zaha (55), Nice'li Youcef Atal (44) ve Norwich'in orta sahası Emiliano Buendia (41), Nwakaeme'yi geçmeyi başardılar. Süper Lig'de ise açık ara ilk sırada yer alan başarılı sol kanat, yüzde 65'lik oranıyla başarılı bir performans sergiledi.

MENSAH'A BÜYÜK FARK ATTI

Nwakaeme'yı İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah 29 çalım ile takip ederken; Başakşehirli İrfan Can (28), Yeni Malatyasporlu Fofana (25) ise listedeki diğer isimler oldular. Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SOSA'YA KORUMA

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor ve Krasnodar maçlarında forma giyemeyen Trabzonspor'un kaptanı Sosa'nın cumartesi günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında da kadroda olmayacağı öğrenildi. Arjantinli yıldızı riske atmak istemeyen teknik direktör Karaman, oyuncuyu Galatasaray karşılaşmasına saklamayı düşünüyor.

AĞLAYACAKSAN OYNAMAYALIM!

Abdulkadir Parmak, dün oynadıkları ayak tenisi sonrası Instagram'da Abdurrahim Dursun'a "Ne kadar ağladın ya!" mesajıyla esprili bir gönderme yaptı.

HALİL İBRAHİM'DEN TRABZON'A MESAJ

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'la anlaşamadığı Halil İbrahim Dervişoğlu, bordo-mavililere mesaj gönderdi. 19 yaşındaki golcü, "Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor'un performansına seviniyorum. Ümit Milli Takım'dan arkadaşlar da var. İnşallah daha da iyi olurlar. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.