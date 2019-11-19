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19 Kasım 2019, Salı
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'a Sturridge müjdesi

Trabzonspor'a Sturridge müjdesi

'da Ankaragücü maçı öncesi gözler 'in üzerinde. ve karşılaşmalarında forma giyemeyen İngiliz yıldız, milli arada ülkesine gitmişti. Yıldız futbolcunun sakatlığı tamamen geçti.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar yüzünden şu ana kadar bekleneni veremeyen , bu kez sahalara iddialı dönüyor.

Lige verilen milli arada ülkesinde tedavi olan ve sakatlığı tamamen geçen oyuncu, Trabzon'da hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankaragücü maçında hocasının görev vermesi halinde sahada yerini alacak.

"KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Yıldız oyuncunun Trabzon'da son bir kez kontrollerinin de yapılacağı bildirildi. Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yıldız oyuncuyu almak önemli değil, onun oynayabileceği iklimi hazırlamak çok daha önemli" diyerek, Sturridge'nin üzerine titrediklerini bildirmişti.

Sturridge ise 'a, "Hocam takımın şu anda bana ihtiyacı var. Sakatlıktan yeni çıktım ama bu benim için mazeret olamaz. Oynamak ve Trabzonspor'un galibiyetine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 09:38
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