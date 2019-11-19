Trabzonspor'a Sturridge müjdesi
Trabzonspor'da Ankaragücü maçı öncesi gözler Daniel Sturridge'in üzerinde. Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen İngiliz yıldız, milli arada ülkesine gitmişti. Yıldız futbolcunun sakatlığı tamamen geçti.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar yüzünden şu ana kadar bekleneni veremeyen Daniel Sturridge, bu kez sahalara iddialı dönüyor.
Lige verilen milli arada ülkesinde tedavi olan ve sakatlığı tamamen geçen oyuncu, Trabzon'da hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankaragücü maçında hocasının görev vermesi halinde sahada yerini alacak.
"KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
Yıldız oyuncunun Trabzon'da son bir kez kontrollerinin de yapılacağı bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yıldız oyuncuyu almak önemli değil, onun oynayabileceği iklimi hazırlamak çok daha önemli" diyerek, Sturridge'nin üzerine titrediklerini bildirmişti.
Sturridge ise Karaman'a, "Hocam takımın şu anda bana ihtiyacı var. Sakatlıktan yeni çıktım ama bu benim için mazeret olamaz. Oynamak ve Trabzonspor'un galibiyetine katkı sağlamak istiyorum" dedi.
- 19.11.2019
- Güncelleme: 19.11.2019 09:38
Trabzonspor'a Sturridge müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.