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19 Kasım 2019, Salı
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’da yankılandı

İspanya’da yankılandı

Trabzonsporlu önceki gün beIN 'a verdiği röportajda "Birlikte oynadığım futbolcular arasında en tembeli Eden " dedi ve yer yerinden oynadı.

önceki gün beIN 'a verdiği röportajda "Birlikte oynadığım futbolcular arasında en tembeli Eden " dedi ve yer yerinden oynadı. Kariyerini 'de sürdüren Belçikalı oyuncu hakkındaki bu sözleri İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyollar, Hazard'ı fazla kiloları sebebiyle de sık sık eleştiriyor.

  1. 19.11.2019
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