İspanya’da yankılandı
Trabzonsporlu Obi Mikel önceki gün beIN SPORTS'a verdiği röportajda "Birlikte oynadığım futbolcular arasında en tembeli Eden Hazard" dedi ve yer yerinden oynadı.
Obi Mikel önceki gün beIN SPORTS'a verdiği röportajda "Birlikte oynadığım futbolcular arasında en tembeli Eden Hazard" dedi ve yer yerinden oynadı. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Belçikalı oyuncu hakkındaki bu sözleri İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyollar, Hazard'ı fazla kiloları sebebiyle de sık sık eleştiriyor.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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