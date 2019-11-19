Ekuban güçleniyor

İdmanda sol ayak beşinci tarak kemiği kırılan Caleb Ekuban, İtalya'da ameliyat olduktan sonra tedavisine bir süre bu ülkede devam etmişti. Trabzon'a dönen ve çalışmalarını kulüp doktorlarının kontrolünde sürdüren Ganalı, her geçen gün daha fazla güçleniyor. Bu ay sonunda takıma katılabilecek.