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19 Kasım 2019, Salı
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güçleniyor

Ekuban güçleniyor

'da gördüğü tedavi sonrası 'a dönen ve çalışmalarını kulüp doktorlarının kontrolünde sürdüren , her geçen gün daha fazla güçleniyor.

İdmanda sol ayak beşinci tarak kemiği kırılan Caleb , 'da ameliyat olduktan sonra tedavisine bir süre bu ülkede devam etmişti. 'a dönen ve çalışmalarını kulüp doktorlarının kontrolünde sürdüren Ganalı, her geçen gün daha fazla güçleniyor. Bu ay sonunda takıma katılabilecek.

  1. 19.11.2019
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