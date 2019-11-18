Trabzonspor'da Novak: Güçlü döneceğim

Çekya Milli Takımı'nda sakatlanan Filip Novak 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Bordo- mavili taraftarlar, 29 yaşındaki sol beke "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı. Tecrübeli oyuncu da onlara "Hiç merak etmeyin. Eskisinden daha güçlü döneceğim. Bu takıma çok şeyler vermek istiyorum. Sizlerin desteği benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.