Sosa kaldı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Sosa konusunda gelişme olduğunu ifade eden Ağaoğlu, Arjantinli yıldızla yeni sözleşme için yüzde 99 anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sosa'yı futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte görmeyi arzuladığını vurgulayan Başkan, "Sosa bizim çok önemli değerlerimizden biri. Bu ay sonunda görüşmeler bitecektir. Kasım 2018 öncesi ve sonrası Sosa'da ne oldu, ne değişti? Ben biliyorum ama anlatmayayım, bir gün kendisine sorun. Sosa % 99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim, kaldı da. Asbaşkanımız detayları görüşüyor" dedi.

Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: "Biz üretip satmak zorundayız. Trabzonspor, her sene 10-20 milyon euro aralığında bir futbol üretip satmak zorunda. Altyapısından gelen oyunculara en fazla süre veren takım Süper Lig'de biziz, UEFA liglerinde ise 22. takımız. Ne kaybetti Trabzonspor? 6 senedir kaybettiklerini kazandı. Sadece Yusuf Yazıcı'dan 17 milyon euro gibi bir gelir elde ettik. Yanılmıyorsam 2010'dan bu yana da ilk defa borsada 106 milyon lira kâr açıkladık. Bir anda sportif tarafı kâr eden bir kulüp haline geldik. Malatyaspor maçı idari ve sportif açıdan kulüp için dönüm noktasıydı.

6 GOLE KATKI

Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kuran Sosa, 10 lig maçında 2 gol, 1 asist, 7 Avrupa maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Arjantinli oyuncu, Alanya karşılaşmasında sakat olmasına rağmen Trabzon'da kalıp takım arkadaşlarına destek olmuştu.

HER SENE ŞAMPİYON OLURUZ

Şampiyonluk yolunda bu mücadeleyi layıkıyla vereceğiz. Şartlar ne olursa olsun biz o zirve yarışının içerisindeyiz. Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'u her maçını kazanır, mümkünse her sene şampiyon olur, Türkiye Kupası'nı da alır. Tatmin olmaz, UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde final oynar. Taraftar Ahmet Ağaoğlu böyle düşünür. Hedef koymazsan başarı tesadüf olur"