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17 Kasım 2019, Pazar
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Atakan ve Taha göz kamaştırıyor

Atakan ve Taha göz kamaştırıyor

Fırtına'nın sezon başında Pendikspor'dan ettiği ile Altınordu'dan renklerine bağladığı , milli takımdaki performanslarıyla dikkat çekiyorlar.

Fırtına'nın sezon başında Pendikspor'dan ettiği ile Altınordu'dan renklerine bağladığı , milli takımdaki performanslarıyla dikkat çekiyorlar. İki oyuncunun da gelecekte bordo-mavililerin 'vazgeçilmezi' olması bekleniyor. Taha orta saha, Atakan stoper oynuyor. Taha net şutları ve golleriyle, Atakan ise sertliğiyle biliniyor.

  1. 17.11.2019
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