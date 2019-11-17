Atakan ve Taha göz kamaştırıyor
Fırtına'nın sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği Taha Tunç ile Altınordu'dan renklerine bağladığı Atakan Gündüz, milli takımdaki performanslarıyla dikkat çekiyorlar.
Fırtına'nın sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği Taha Tunç ile Altınordu'dan renklerine bağladığı Atakan Gündüz, milli takımdaki performanslarıyla dikkat çekiyorlar. İki oyuncunun da gelecekte bordo-mavililerin 'vazgeçilmezi' olması bekleniyor. Taha orta saha, Atakan stoper oynuyor. Taha net şutları ve golleriyle, Atakan ise sertliğiyle biliniyor.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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