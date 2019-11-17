Atakan ve Taha göz kamaştırıyor

Fırtına'nın sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği Taha Tunç ile Altınordu'dan renklerine bağladığı Atakan Gündüz, milli takımdaki performanslarıyla dikkat çekiyorlar. İki oyuncunun da gelecekte bordo-mavililerin 'vazgeçilmezi' olması bekleniyor. Taha orta saha, Atakan stoper oynuyor. Taha net şutları ve golleriyle, Atakan ise sertliğiyle biliniyor.