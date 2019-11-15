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15 Kasım 2019, Cuma
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Trabzonspor'da çalışma vakti

Trabzonspor'da çalışma vakti

, Alanya galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin vermişti. Bordo-mavililer, A.Gücü deplasmanı için hazırlıklarına bugün başlayacak. Milli takımlarda yer almayan futbolcular aileleriyle tatil yaptı.

Ünal Karaman, Alanya galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin vermişti. Bordo-mavililer, A.Gücü deplasmanı için hazırlıklarına bugün başlayacak. Milli takımlarda yer almayan futbolcular aileleriyle tatil yaptı.

  1. 15.11.2019
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