Trabzonspor'da çalışma vakti
Ünal Karaman, Alanya galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin vermişti. Bordo-mavililer, A.Gücü deplasmanı için hazırlıklarına bugün başlayacak. Milli takımlarda yer almayan futbolcular aileleriyle tatil yaptı.
Ünal Karaman, Alanya galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin vermişti. Bordo-mavililer, A.Gücü deplasmanı için hazırlıklarına bugün başlayacak. Milli takımlarda yer almayan futbolcular aileleriyle tatil yaptı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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