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15 Kasım 2019, Cuma
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'a piyangosu!

Trabzonspor'a Edgar Le piyangosu!

'un sezon başında Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı 'nin bonservis bedeli belli oldu. Fırtına ile sözleşme imzaladıktan sonra ekibi Feyenoord'a 1 seneliğine kiralanan 25 yaşındaki stoper, başarılı bir performansla gündeme geldi.

ekibi savunma oyuncusunun bonservisini almak istiyor. 9 maçta forma giyen Portekizli futbolcu için Feyenoord, devinin kapısını çaldı. Bordomavililer, 1.82 boyundaki oyuncu için 4 milyon euro istedi. Görüşmeler sürüyor.

  1. 15.11.2019
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