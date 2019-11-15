Trabzonspor'a Edgar Le piyangosu!
Trabzonspor'un sezon başında Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Le'nin bonservis bedeli belli oldu. Fırtına ile sözleşme imzaladıktan sonra Hollanda ekibi Feyenoord'a 1 seneliğine kiralanan 25 yaşındaki stoper, başarılı bir performansla gündeme geldi.
Hollanda ekibi savunma oyuncusunun bonservisini almak istiyor. 9 maçta forma giyen Portekizli futbolcu için Feyenoord, Karadeniz devinin kapısını çaldı. Bordomavililer, 1.82 boyundaki oyuncu için 4 milyon euro istedi. Görüşmeler sürüyor.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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