Trabzonspor'a Edgar Le piyangosu!

Hollanda ekibi savunma oyuncusunun bonservisini almak istiyor. 9 maçta forma giyen Portekizli futbolcu için Feyenoord, Karadeniz devinin kapısını çaldı. Bordomavililer, 1.82 boyundaki oyuncu için 4 milyon euro istedi. Görüşmeler sürüyor.