Derbi maçta yok

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Abdulkadir Parmak'a 2 maç ceza verdi. Pozisyon gereği Siopis'in ayağına dokunan ve oyundan atılan başarılı futbolcuya verilen bu ceza taraftarı kızdırdı. Parmak, Ankaragücü ve Galatasaray derbilerinde forma giyemeyecek.