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15 Kasım 2019, Cuma
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Derbi maçta yok

Derbi maçta yok

Profesyonel (), müsabakasında gören Abdulkadir Parmak'a 2 maç ceza verdi. Pozisyon gereği Siopis'in ayağına dokunan ve oyundan atılan başarılı futbolcuya verilen bu ceza taraftarı kızdırdı.

Profesyonel (), müsabakasında gören Abdulkadir Parmak'a 2 maç ceza verdi. Pozisyon gereği Siopis'in ayağına dokunan ve oyundan atılan başarılı futbolcuya verilen bu ceza taraftarı kızdırdı. Parmak, Ankaragücü ve derbilerinde forma giyemeyecek.

  1. 15.11.2019
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