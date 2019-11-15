Derbi maçta yok
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Abdulkadir Parmak'a 2 maç ceza verdi. Pozisyon gereği Siopis'in ayağına dokunan ve oyundan atılan başarılı futbolcuya verilen bu ceza taraftarı kızdırdı.
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Abdulkadir Parmak'a 2 maç ceza verdi. Pozisyon gereği Siopis'in ayağına dokunan ve oyundan atılan başarılı futbolcuya verilen bu ceza taraftarı kızdırdı. Parmak, Ankaragücü ve Galatasaray derbilerinde forma giyemeyecek.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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