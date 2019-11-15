Bel kıran Nwakaeme!
Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu Trabzonsporlu Nwakaeme oldu. Yüzde 65 oranıyla bu alanda zirveyi kimseye bırakmayan 30 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 11 gol ve 10 asistle Karadeniz ekibinin en skorer isimlerinden olmuştu.
Bu dönem de 4-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde 1 gol atıp, 1 asist yapan, Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırarak olumlu sinyaller veren Nijeryalı oyuncunun sahne aldığı lig karşılaşmalarını Fırtına hiç kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavili takımın en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, 8 maçta 10 gol atarken söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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