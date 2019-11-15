Bel kıran Nwakaeme!

Bu dönem de 4-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde 1 gol atıp, 1 asist yapan, Çaykur Rizespor maçında da fileleri havalandırarak olumlu sinyaller veren Nijeryalı oyuncunun sahne aldığı lig karşılaşmalarını Fırtına hiç kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavili takımın en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, 8 maçta 10 gol atarken söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi.