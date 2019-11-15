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15 Kasım 2019, Cuma
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Bel kıran Nwakaeme!

Bel kıran Nwakaeme!

Bu sezon 'de rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu Trabzonsporlu Nwakaeme oldu. Yüzde 65 oranıyla bu alanda zirveyi kimseye bırakmayan 30 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 11 gol ve 10 asistle ekibinin en skorer isimlerinden olmuştu.

Bu dönem de 4-1 kazanılan derbisinde 1 gol atıp, 1 asist yapan, maçında da fileleri havalandırarak olumlu sinyaller veren Nijeryalı oyuncunun sahne aldığı lig karşılaşmalarını Fırtına hiç kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavili takımın en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, 8 maçta 10 gol atarken söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi.

  1. 15.11.2019
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