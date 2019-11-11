Ünal Karaman: Bana göre topa vurdu

Trabzonspor'un Alanyaspor'u mağlup ettiği mücadele sonrası Ünal Karaman mutluydu. Başarılı çalıştırıcı, Abdulkadir Parmak'a gösterilen kırmızı kartı yanlış bulduğunu söyledi. Karaman "Devrede Parmak'ın pozisyonuna baktım. Topa vuruyor. Futbol oynayan herkes bilir ki o ayak başka yere gidemez. Topa vurmamış olsa bile ayak yandan geliyor. Ama hakem takdir hakkını öyle kullandı" dedi.

İHTİYACIMIZ VARDI

Ünal Karaman maçla ilgili ise şunları söyledi: "Hosseini ilk penaltıyı attı. İkincisi öncesi de iyi olduğunu söyledi. Bir sorumlu varsa o benim. Erken 10 kişi kalınca her zamankinden daha çok mücadele etmek zorunda kaldık. Her oyuncuma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde, taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı aldık. Kazandık ve bugün için bizim için önemli olan skoru almaktı"

RAKİP ÖYLE DE BÖYLE DE ATIYOR

Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut ellerine geçen fırsatları harcadıklarını söyledi. Bulut, "Kalemizde pozisyon vermeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle olsa duran toptan goller bulabiliyor" dedi.