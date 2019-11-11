Adalet yok

Trabzonspor'un geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta orta hakem Fırat Aydınus ve VAR başındaki Koray Gençerler hatalı kararlarıyla bordomavilileri doğramıştı. Alexander Sörloth'un düşürülmesine penaltı verilmemişti, Jerome'nin Sosa'yı biçmesine de kırmızı çıkmamıştı. Dün ise 25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sarı kartlık müdahelesinde hakem Abdulkadir Bitigen direkt kırmızı kartına başvurdu. Trabzonspor taraftarı bu karara isyan etti. VAR'ın başında oturan Özgür Türkalp'ten de pozisyonu tekrar incelemesi için orta hakem Bitigen'e tavsiye kararı çıkmadı.

VAR'IN SORUMLULUK ALANINDA

VAR uygulaması 4 maddeye bakıyor. Goller, penaltı veya penaltı olmayan pozisyonlar, yanlış oyuncuya kırmızı kart verilmesi ile direkt kırmızı kartlar. Direkt çıkan kırmızı kartlarda açık bir hata varsa VAR'ın bunu orta hakeme bildirmesi gerekiyor. Ancak sistem yine işlemedi.

İLKİNİ ATLADI İKİSİ DOĞRUYDU

Abdulkadir Bitigen penaltı pozisyonlarında 1 yanlış, 2 doğru karar verdi. A. Parmak'ın ceza alanı içinde net şekilde indirildiği pozisyonu atladı. Campi kafayla vuracakken rakibin eliyle kestiği pozisyonda verdiği penaltı doğruydu. Kornerden gelen topta da Campos'un eli açıktı.

AHMET ÇAKAR: HAREKET CEPHEDEN

MHK ve Zekeriya efendi nasılsınız? Kırmızı doğru mu? Tabii ki yanlış. Abdulkadir Parmak'ın düşüncesi top ve topa dokunuyor. Hareket cepheden. Karar kesin yanlış. Hadi şimdi bu rezilliği Trabzon'a anlatın bakalım.

SELÇUK DERELİ: BİR REZALET YAŞANIYOR

Abdulkadir Parmak'a gösterilen kırmızı kart tamamen yanlış. Böyle kırmızı kart olmaz. A.Parmak topa müdahale ediyor. Sonra ayağının tabanı rakiple buluşuyor. Bunun karşılığı sarı karttır. Hakem rezaleti yaşanıyor.

ABDULLAH YILMAZ: MHK HARAKİRİ YAPTI

Abdulkadir Bitigen'in bu maça hazır olmadığını günler öncesinden söylemiştim. MHK'nin ateşle oynadığını da söyledim. MHK'nin bu atamayla harakiri yaptığını da söyledim. Pozisyon yüzde 100 sarı kart.