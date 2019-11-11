Adalet yok
Sosa’nın geçen hafta biçilmesine kırmızı çıkmamıştı. Bu hafta Abdulkadir Parmak’ın sarı kartlık müdahalesine kırmızı verildi. Eski hakemlerin tamamı “Karar yanlış” dedi.
Trabzonspor'un geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta orta hakem Fırat Aydınus ve VAR başındaki Koray Gençerler hatalı kararlarıyla bordomavilileri doğramıştı. Alexander Sörloth'un düşürülmesine penaltı verilmemişti, Jerome'nin Sosa'yı biçmesine de kırmızı çıkmamıştı. Dün ise 25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sarı kartlık müdahelesinde hakem Abdulkadir Bitigen direkt kırmızı kartına başvurdu. Trabzonspor taraftarı bu karara isyan etti. VAR'ın başında oturan Özgür Türkalp'ten de pozisyonu tekrar incelemesi için orta hakem Bitigen'e tavsiye kararı çıkmadı.
VAR'IN SORUMLULUK ALANINDA
VAR uygulaması 4 maddeye bakıyor. Goller, penaltı veya penaltı olmayan pozisyonlar, yanlış oyuncuya kırmızı kart verilmesi ile direkt kırmızı kartlar. Direkt çıkan kırmızı kartlarda açık bir hata varsa VAR'ın bunu orta hakeme bildirmesi gerekiyor. Ancak sistem yine işlemedi.
İLKİNİ ATLADI İKİSİ DOĞRUYDU
Abdulkadir Bitigen penaltı pozisyonlarında 1 yanlış, 2 doğru karar verdi. A. Parmak'ın ceza alanı içinde net şekilde indirildiği pozisyonu atladı. Campi kafayla vuracakken rakibin eliyle kestiği pozisyonda verdiği penaltı doğruydu. Kornerden gelen topta da Campos'un eli açıktı.
AHMET ÇAKAR: HAREKET CEPHEDEN
MHK ve Zekeriya efendi nasılsınız? Kırmızı doğru mu? Tabii ki yanlış. Abdulkadir Parmak'ın düşüncesi top ve topa dokunuyor. Hareket cepheden. Karar kesin yanlış. Hadi şimdi bu rezilliği Trabzon'a anlatın bakalım.
SELÇUK DERELİ: BİR REZALET YAŞANIYOR
Abdulkadir Parmak'a gösterilen kırmızı kart tamamen yanlış. Böyle kırmızı kart olmaz. A.Parmak topa müdahale ediyor. Sonra ayağının tabanı rakiple buluşuyor. Bunun karşılığı sarı karttır. Hakem rezaleti yaşanıyor.
ABDULLAH YILMAZ: MHK HARAKİRİ YAPTI
Abdulkadir Bitigen'in bu maça hazır olmadığını günler öncesinden söylemiştim. MHK'nin ateşle oynadığını da söyledim. MHK'nin bu atamayla harakiri yaptığını da söyledim. Pozisyon yüzde 100 sarı kart.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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