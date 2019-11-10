Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Son 5 haftada 3 galibiyet 1 mağlubiyet 1 beraberlik alan bordo-mavililer Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Trabzonspor'da yıldız futbolcuların eksikliği nedeniyle Ünal Karaman'ın karşılaşmaya nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise son 5 haftada 3 beraberlik 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Akdeniz temsilcisi lider başladığı haftayı yine lider olarak kapatmak istiyor. 19 puan ile ligin 3'üncü sırasında yer alan Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor karşılaşmasında çıkaracağı 3 puan ile puanını 22 yapıp yeniden liderlik koltuğunu devralmak istiyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

İŞTE TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Konuk ekipte Juanfran, Lokman Gör ve Musa Çağıran'nın sakatlıkları bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi oynamayacak. Ayrıca Sosa, Sturridge ve Mikel'in durumu maç saatinde belli olacak.

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet alırken, Alanya temsilcisi ise 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

TRABZONSPOR EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavili takım şimdiye kadar turuncu-yeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi. Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi.