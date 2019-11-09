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09 Kasım 2019, Cumartesi
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lig ve kupaya kenetlendi

Trabzonspor lig ve kupaya kenetlendi

, Avrupa Kupalar’ndan erken elenerek üzüldü. Ancak bordo-mavililerde hedef bitmedi. şampiyonluğu ve zaferi için kollar sıvandı.

Sezonu erken açan ve şimdiden 18 resmi maçı geride bırakan bordo-mavililer, 'a kaybederek 'na veda etti. Avrupa'da sadece prestij anlamı taşıyan iki maça çıkacak olan 'da gözler ve Ziraat 'na çevrildi. Camia, ve öğrencilerinden çifte zafer istiyor. Bordo-mavililer bu iki hedef için tek yürek olmuş durumda. Bunun için de ilk adım yarın oynanacak maçından 3 puanla ayrılmak olacak. Karaman öğrencileriyle konuşarak bu maçın önemini anlatıyor.

BEKLENTİ ARTTI
Trabzospor'da teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Kupaları'ndan elendikleri anda camianın Süper Lig ve Türkiye Kupası'na olan odaklanmasının arttığını öğrencilerine aktardı. Başarılı çalıştırıcı "Taraftar bizden sadece iyi oyun, güzel skorlar değil somut şekilde kupalar da bekliyor. Onlar bizi bugüne kadar sürekli desteklediler. Bizim de onları sevindirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili oyuncuların da bir hayli hırslı oldukları belirtildi. Trabzonspor, Alanyaspor'u mağlup ederse rakibini puan olarak yakalayacak.

ÜNAL KARAMAN 'PLAKA' DİYECEK
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman için Alanyaspor maçı başka bir öneme sahip. Başarılı çalıştıırcı, Trabzon'un plaka kodu olan 61. maçına çıkacak. Karadeniz Fırtınası, geride kalan 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.

HIRSLI İDMAN
Krasnodar'a yenilip Avrupa Kupaları'nda "Elveda" diyen Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı.


  1. 9.11.2019
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