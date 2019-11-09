Trabzonspor lig ve kupaya kenetlendi

Sezonu erken açan ve şimdiden 18 resmi maçı geride bırakan bordo-mavililer, Krasnodar'a kaybederek Avrupa Kupaları'na veda etti. Avrupa'da sadece prestij anlamı taşıyan iki maça çıkacak olan Trabzonspor'da gözler Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Camia, teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencilerinden çifte zafer istiyor. Bordo-mavililer bu iki hedef için tek yürek olmuş durumda. Bunun için de ilk adım yarın oynanacak Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak olacak. Karaman öğrencileriyle konuşarak bu maçın önemini anlatıyor.

BEKLENTİ ARTTI

Trabzospor'da teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa Kupaları'ndan elendikleri anda camianın Süper Lig ve Türkiye Kupası'na olan odaklanmasının arttığını öğrencilerine aktardı. Başarılı çalıştırıcı "Taraftar bizden sadece iyi oyun, güzel skorlar değil somut şekilde kupalar da bekliyor. Onlar bizi bugüne kadar sürekli desteklediler. Bizim de onları sevindirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili oyuncuların da bir hayli hırslı oldukları belirtildi. Trabzonspor, Alanyaspor'u mağlup ederse rakibini puan olarak yakalayacak.

ÜNAL KARAMAN 'PLAKA' DİYECEK

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman için Alanyaspor maçı başka bir öneme sahip. Başarılı çalıştıırcı, Trabzon'un plaka kodu olan 61. maçına çıkacak. Karadeniz Fırtınası, geride kalan 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.



HIRSLI İDMAN

Krasnodar'a yenilip Avrupa Kupaları'nda "Elveda" diyen Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırsı dikkatlerden kaçmadı.



