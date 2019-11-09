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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Perekli’yi ziyaret etti

Şenol Güneş Perekli’yi ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , gazetemizin yazarlarından 'yi hastanede ziyaret etti. By-pass operasyonu geçiren Perekli'nin Güneş'in bu ziyaretinden çok memnun kaldığı belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü , eski takım arkadaşı olan gazetemiz yazarı 'yi hastanede ziyaret etti. 'un iki efsanesi arasında keyifli sohbet gerçekleşti. By-pass operasyonu geçiren Perekli'nin Güneş'in bu ziyaretinden çok memnun kaldığı belirtildi.

  1. 9.11.2019
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