Şenol Güneş Perekli’yi ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gazetemizin yazarlarından Necmi Perekli'yi hastanede ziyaret etti. By-pass operasyonu geçiren Perekli'nin Güneş'in bu ziyaretinden çok memnun kaldığı belirtildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski takım arkadaşı olan gazetemiz yazarı Necmi Perekli'yi hastanede ziyaret etti. Trabzonspor'un iki efsanesi arasında keyifli sohbet gerçekleşti. By-pass operasyonu geçiren Perekli'nin Güneş'in bu ziyaretinden çok memnun kaldığı belirtildi.
- 9.11.2019
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Şenol Güneş Perekli’yi ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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