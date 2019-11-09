Şenol Güneş Perekli’yi ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski takım arkadaşı olan gazetemiz yazarı Necmi Perekli'yi hastanede ziyaret etti. Trabzonspor'un iki efsanesi arasında keyifli sohbet gerçekleşti. By-pass operasyonu geçiren Perekli'nin Güneş'in bu ziyaretinden çok memnun kaldığı belirtildi.